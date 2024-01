Pepita, Mell Muzzillo, Claudia Lira e Mileide Mihaile - Webert Belicio/ Agnews

Pepita, Mell Muzzillo, Claudia Lira e Mileide Mihaile Webert Belicio/ Agnews

Publicado 17/01/2024 10:01

Rio - Mileide Mihaile, de 34 anos, marcou presença no ensaio da Grande Rio, na noite desta terça-feira, na quadra da escola, em Duque de Caxias. Musa da agremiação, a influenciadora digital apostou em um look avaliado em R$ 100 mil para a ocasião. A peça era composta por 130 mil cristais vermelhos.

fotogaleria

"Quis trazer uma peça que pudesse representar um pouco do brilho e da alegria do Carnaval e também com cores da Grande Rio. Esse look é incrível e estou muito feliz em desfilar mais um ano nessa escola tão querida", disse a ex-participante de "A Fazenda", da Record TV.

Além de Mileide, a cantora Pepita, a atriz Claudia Lira e a influenciadora Mell Muzzillo também participaram do ensaio da vermelho, verde e branco. Simpáticas, elas posaram para algumas fotos juntinhas.

Campeã em 2022, a Grande Rio apresentará na Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.