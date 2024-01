Viviane Araújo exibe os pernões em ensaio na Sapucaí

Rio - A rainha de bateria Viviane Araújo, de 48 anos, deu um show de samba no pé no ensaio técnico do Salgueiro, na Marquês de Sapucaí, na noite desta segunda-feira. Para fugir do forte calor que faz no Rio de Janeiro, Vivi escolheu um top e um short jeans bem curtinho, que deixou seus pernões à mostra, para a ocasião.

Viviane contou com o carinho do marido, Guilherme Militão. Os dois trocaram muitos beijos e carinhos no local. Este ano, o Salgueiro defende o enredo "Hutukara", em defesa da Amazônia e dos Ianomâmis.

