Thelma Assis usa fantasia de Maria Navalha durante ensaio técnico em SP

Rio - Thelma Assis, de 39 anos, impressionou ao aparecer como Maria Navalha — uma das entidades de religiões de matrizes africanas — durante o ensaio técnico da Mocidade Alegre, realizado na noite de domingo, em São Paulo. A médica e apresentadora optou por um look branco e vermelho, que contava com uma espécie de corset, repleto de pedrarias.

"Para abrir os caminhos do meu carnaval, me visto em homenagem à mestra do Catimbó, Maria Navalha! Em 2024, a Mocidade Alegre vem falando da brasilidade sob o olhar de Mário de Andrade. E como falar sobre brasilidade sem respeitar nossas raízes? O Catimbó tem berço no Norte e Nordeste", explicou Thelminha através das redes sociais sobre o enredo da escola paulistana.

"Salve os mestres e mestras que carregam muita força em sua trajetória!", finalizou a médica.

