Os profissionais de limpeza vão contar com o apoio de um caminhão compactador e dois caminhões tipo satélite - Divulgação

Publicado 12/01/2024 18:56 | Atualizado 12/01/2024 18:57

Rio - A Comlurb anunciou a montagem de uma operação especial de limpeza para o segundo fim de semana dos ensaios técnicos das escolas de samba na Sapucaí. A companhia vai atuar na limpeza do lado de fora do Sambódromo, no entorno e áreas de acesso antes, durante e depois do evento, nos dois dias. Serão 62 garis no sábado e 74 no domingo.



A Companhia fará a pré-limpeza, a manutenção durante o evento e, a partir da meia-noite, o último grupo irá finalizar o serviço, até que tudo esteja limpo. Os profissionais de limpeza vão atuar com o apoio de um caminhão compactador e dois caminhões tipo satélite.



No sábado (13), se apresentam, pela Série Ouro, União de Maricá, Acadêmicos de Niterói, Unidos de Bangu e União da Ilha. Já no domingo (14), a partir das 19h30, é a vez do Grupo Especial aquecer o público para o carnaval com Portela e Unidos da Tijuca.