Lexa exibe curvas em macacão justinho durante ensaio de rua da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa, de 28 anos, optou por um macacão justinho para participar do ensaio de rua da Unidos da Tijuca, na noite desta quinta-feira. A cantora, que é rainha de bateria da escola, exibiu as curvas com a peça e mostrou que tem samba no pé ao percorrer o bairro de Santo Cristo, no Rio.

Para o Carnaval de 2024, a escola de samba carioca levará para Marquês de Sapucaí o enredo "O Conto de Fados", que viva contar lendas e histórias da cultura de Portugal, ocupando-se de mistérios que permeiam o país, antes mesmo de sua fundação.





