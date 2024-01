Gabi Martins relembra perrengue com look para ensaio da Vila Isabel - Reprodução

Publicado 11/01/2024 22:43

Rio - Gabi Martins relembrou, nesta quinta-feira (11), o perrengue que passou com o seu look para o ensaio da Vila Isabel. Em suas redes sociais, a influenciadora revelou que tiveram alguns imprevistos com seu biquíni, mas que apesar disso, não se abalou.

"Ontem foi o ensaio da minha Unidos da Vila Isabel. Tiveram vários imprevistos com meu look mas isso não me abalou e foi lindo. No final teve pagodinho", afirmou na legenda da publicação.

Em seus stories, a influenciadora deu mais detalhes sobre o ocorrido. "Meu biquíni acabou de arrebentar. Sabe o que aconteceu? Fizemos uma emenda. Fiquei com os peitos de fora. Mas deu tudo certo", disse. "O inimigo tentando de novo e fizemos um nó", escreveu Gabi.

