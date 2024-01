Erika Januza cai no samba em ensaio da Viradouro - Bento/ Agnews

Publicado 09/01/2024 22:13

Rio - Erika Januza caiu no samba, nesta terça-feira (9), durante o ensaio na quadra da Unidos da Viradouro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A atriz é rainha de bateria da escola no Carnaval de 2024.

Para a ocasião, Erika apostou em um look vermelho e branco, cores da agremiação. O body contava com muitos brilhos e era cavado nas laterais. Em seu story do Instagram, a musa declarou: "Depois do lindo ensaio de branco, hoje é dia de alegria e emoção! Ensaio com a nossa Unidos da Viradouro".

Neste ano, a escola de samba vai levar para a Marquês de Sapucaí o samba-enredo "Arroboboi, Dangbé", que fala sobre a energia do culto ao vodum serpente.