Jojo Todynho, Aline Mineiro e Fabíola Andrade sambam muito no ensaio técnico da Mocidade

Rio - O ensaio técnico da Mocidade Independente de Padre Miguel na Marquês de Sapucaí, na noite deste domingo, contou com a presença de Jojo Todynho, da rainha de bateria Fabíola Andrade, da ex-participante de "A Fazenda" Aline Mineiro, e do humorista Marcelo Adnet.

Jojo caprichou no modelito e abusou do decota. A parte de baixo do figurino da funkeira também chamou atenção, já que deixou parte de seu bumbum à mostra. Nova rainha de bateria da agremiação, Fabíola Andrade também fez bonito com um look amarelo. Mulher do patrono da escola, Rogério de Andrade, Fabíola disse recentemente que está fazendo aulas de samba para fazer bonito na Avenida.

Ex-panicat, ex-participante de "A Fazenda" e do "De Férias com o Ex", Aline Mineiro mostrou seu corpão escultural com um body cavadíssimo, avaliado em R$ 13 mil. O figurino da musa foi criado pelo estilista Ruy dos Anjos e é cheio de pedrarias e cristais.

Durante o ensaio técnico, a agremiação teve problemas no carro de som , que é oferecido pela Liesa, e pediu uma nova data de ensaio.

