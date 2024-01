Ensaio da Orquestra Voadora no Museu de Arte Moderna - André Rola / Orquestra Voadora

Publicado 04/01/2024 15:29

Rio – A Orquestra Voadora realizará seu primeiro ensaio aberto para o carnaval de 2024 neste domingo (7), a partir das 16h, nos jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), na Glória, Zona Sul do Rio.

O objetivo do evento será contar a história do bloco, através da ocupação dos espaços públicos e o uso dos instrumentos de sopro. Este vai ser o 15º carnaval do grupo.