Capital alagoana será o enredo da Beija-Flor para 2024Eduardo Hollanda / Beija-Flor

Publicado 29/12/2023 15:26 | Atualizado 29/12/2023 15:26

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis está confirmada para a festa de Réveillon que ocorrerá em Maceió nos próximos dias. A apresentação da escola acontecerá em um trio elétrico na próxima segunda-feira, dia 1º, às 15h, na Orla de Ponta Verde, e será gratuito.

A escola promete colocar todo mundo para sambar com show com ritmistas da bateria Soberana, integrantes da ala das passistas, a rainha de bateria Lorena Raissa e o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso.No Carnaval 2024, a Beija-Flor homenageará a capital alagoana com o enredo "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", destacando a cultura local com Rás Gonguila, personagem ilustre do Carnaval alagoano, como figura central.