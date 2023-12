Missa em comemoração aos 105 anos do Bola Preta aconteceu no Centro - Jaime Molinaro

Publicado 29/12/2023 15:06 | Atualizado 29/12/2023 15:10

Rio - O Cordão da Bola Preta, bloco mais tradicional do Carnaval do Rio, completou 105 anos nesta sexta-feira (29), reunindo integrantes e músicos em uma missa em ação de graças, na Igreja de São Jorge, na Praça da República, Centro do Rio.

"Comemorar mais um aniversário do Cordão da Bola Preta é a certeza que a cultura vive e sobrevive diante de tantos desafios, a cultura jamais será vencida", exaltou Pedro Ernesto Marinho, presidente do Bola Preta.

Durante a missa, a banda do bloco relembrou a famosa "Marcha do Cordão da Bola Preta", hino da entidade, e outras canções.

A segunda parte das comemorações inclui uma grande roda de samba na sede do Bola, a partir das 18h, nesta sexta-feira (29), sob o comando da cantora Margarete Mendes, a "Negona do Axé", além da banda Mojubá, integrantes do Cacique de Ramos, DJ e outros convidados especiais.



O evento custa R$ 15. A sede do Bola Preta fica na Rua da Relação, 3, Centro.



Multidão no Carnaval

Fundado em 31 de dezembro de 1918, o Bola Preta é o bloco mais antigo em atividade do Rio. O grupo, que desfila todo sábado de Carnaval, no Centro, apostando na força da tradição das marchinhas e dos sambas antigos, arrastou mais de 1 milhão de foliões pela Rua Primeiro de Março e pela Avenida Antônio Carlos em 2023.