Lexa troca beijos com namorado no ensaio da Unidos da Tijuca

Rio - A cantora Lexa, de 28 anos, participou do ensaio de rua da Unidos da Tijuca, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. Rainha de bateria da agremiação desde 2020, Lexa mostrou todo seu entrosamento com os outros integrantes da escola e sambou muito. A artista contou com a presença do namorado, Ricardo Vianna, com quem trocou muitos beijos e carinhos durante o ensaio.

Em 2024, a Unidos da Tijuca vai levar o enredo "O Conto de Fados", dos compositores Julio Alves, Claudio Russo, Jorge Arthur, Silas Augusto, Chico Alves e D’sousa, para a Marquês de Sapucaí. A agremiação vai falar sobre as lendas relacionadas à história de Portugal e será a penúltima escola a entrar na Avenida, no domingo de Carnaval.

