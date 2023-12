Primeiro casal da Unidos da Tijuca - Mauro Samagaio

Publicado 26/12/2023 19:40

A Unidos da Tijuca se reúne para o último ensaio de rua do ano na noite desta quinta-feira (28). A partir das 21 horas, todos os segmentos e integrantes de alas da comunidade estarão entoando o samba que dá vida ao enredo "O Conto de Fados", na Via D1, situada atrás da quadra da agremiação no Santo Cristo.



A Unidos da Tijuca será a quinta escola a desfilar no domingo de carnaval, em 11 de fevereiro de 2024. Sob a direção do carnavalesco Alexandre Louzada, a agremiação promete encantar o público com seu enredo singular.



A escola ainda mantém vagas abertas para aqueles que desejam desfilar. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, no barracão da escola na Cidade do Samba, ou das 18h às 21h, às quintas-feiras, na quadra, antes do ensaio de rua. Os documentos necessários incluem cópia do comprovante de residência, cópia do RG e uma foto 3x4.



