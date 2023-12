Baianas e a musa Valesca Popozuda estarão presentes no ensaio desta quinta-feira - Ana Victória / Porto da Pedra

Baianas e a musa Valesca Popozuda estarão presentes no ensaio desta quinta-feiraAna Victória / Porto da Pedra

Publicado 26/12/2023 19:33 | Atualizado 26/12/2023 19:35

Rio - Finalizando os preparativos para o Carnaval, a Porto da Pedra vai realizar o último ensaio na quadra da escola, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, nesta quinta-feira (28). Com entrada gratuita, o evento começará às 20h.

Ao som da bateria Ritmo Feroz e do intérprete Wantuir, o treino tem como objetivo ajustar os últimos detalhes antes do ensaio técnico oficial na Sapucaí, que acontece no dia 7 de janeiro.

Com o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", do carnavalesco Mauro Quintaes, a Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar pelo grupo especial, no domingo. O endereço da quadra é Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo.