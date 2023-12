Carnaval 2024 - Reprodução/Internet

Publicado 20/12/2023 14:52 | Atualizado 20/12/2023 14:53

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) divulgou novidades sobre a transmissão dos desfiles do Grupo Especial no Carnaval de 2024. Na noite desta terça-feira (19), o diretor da TV Globo, Boninho, compareceu a uma assembleia para compartilhar as decisões da emissora sobre a cobertura das apresentações das escolas.

Segundo a assessoria da Liga, ficou decidido que no Carnaval do próximo ano os desfiles de todas as escolas de samba do grupo serão transmitidos ao vivo pela televisão, que pretende iniciar a transmissão às 21h45 no dias 11 e 12 de fevereiro. A grande mudança desta edição é que a Globo resolveu atender a um pedido antigo da Liga e dos sambistas, e agora todos esquentas e arrancadas também serão filmados."A visita do Boninho em nossa casa ratifica a parceria sólida que temos com a TV Globo na transmissão do Carnaval. Será mais um ano de grande sucesso", afirmou o presidente da organização, Jorge Perlingeiro. Os desfiles do Grupo Especial acontecerão no domingo e na segunda-feira de Carnaval no Sambódromo carioca. Com as seis melhores colocadas retornando para o "Sábado das Campeãs" no dia 17 de fevereiro.