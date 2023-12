Paolla Oliveira distribui panetones e samba muito em ensaio da Grande Rio

Rio - Paolla Oliveira compareceu ao ensaio da Acadêmicos do Grande Rio, na noite desta terça-feira, na quadra da escola, em Duque de Caxias. Rainha de bateria da agremiação, a atriz mostrou muito samba no pé e simpatia durante o evento. A namorada de Diogo Nogueira também presenteou os ritmistas da Invocada com panetones. "Natal é família, e aqui também é a minha", afirmou a namorada de Diogo Nogueira, no Instagram Stories.

Para a ocasião, Paolla apostou em um look prateado e mostrou detalhes da produção, inspirada em sereias, em sua rede social. "Hoje, como água morro abaixo, ninguém me segura. Samba comigo até a última gota? 'E Tupã correu pelos quatro cantos do universo, provocando assim uma tempestade. E o aguaceiro do céu extinguiu o fogo da terra. E as águas torrenciais dessa chuva correram pelas montanhas e pelos regos formados durante o incêndio, arrastando as cinzas de tudo que fora queimado, até encher uma imensa depressão dando origem ao mar'. A legenda contém trecho do livro Meu Destino é Ser Onça, de Alberto Mussa", escreveu na legenda.

Campeã em 2022, a Grande Rio apresentará na Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", dos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

