Riotur abre inscrições para vendedores autônomos poderem trabalhar nos blocos de rua de 2024 - Divulgação/ Riotur

Riotur abre inscrições para vendedores autônomos poderem trabalhar nos blocos de rua de 2024Divulgação/ Riotur

Publicado 19/12/2023 15:31

Rio - A Riotur abriu, nesta segunda-feira (18), o credenciamento para vendedores autônomos que queiram trabalhar durante os desfiles de blocos de rua do Carnaval de 2024. A empresa informou que as inscrições poderão ser feitas até o dia 2 de janeiro no site oficial.

fotogaleria

A Riotur também informou que os interessados devem ser brasileiros, maiores de 18 anos, ter carteira de identidade, CPF e comprovante de residência no município do Rio. "Serão disponibilizadas 15 mil vagas, cinco mil a mais do que em 2023, que obteve 10 mil cadastros. A fase de sorteio será feita no dia 03/01, data em que também acontece a divulgação do resultado", diz a nota da RioturA divulgação dos convocados será feita por meio de SMS e e-mail e os sorteados deverão comparecer em um local, ainda a ser divulgado, para a comprovação dos requisitos exigidos. A representante do turismo carioca vai fornecer os equipamentos necessários para os selecionados. "Além de receberem mais informações sobre os demais trâmites (retirada do kit – colete, isopor e credencial). Os aprovados também receberão treinamento até estarem habilitados a trabalhar legalmente nos blocos de rua", comunicou a empresa.Sorteio - 3/1/2024Divulgação do resultado - 3/1/2024Período de agendamento: de 3/1/2024 a 9/1/2024Período do credenciamento: de 10/1/2024 a 20/1/2024