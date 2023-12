Crianças de 1 a 10 anos foram presenteadas em evento natalino na quadra da Imperatriz - Nelson Malfacini / Imperatriz Leopoldinense

Publicado 16/12/2023 15:15 | Atualizado 16/12/2023 15:18

Rio - A Imperatriz Leopoldinense realizou na sua quadra, em Ramos, Zona Norte do Rio, uma grande distribuição de presentes para a comunidade. A escola distribuiu 2 mil brinquedos para crianças de 1 a 10 anos que moram na região da Leopoldina e do Complexo do Alemão.

Com o apoio de dezenas de voluntários e do Instituto Bees Of Love, a ação do projeto "Imperatriz Social" ocorreu após cadastro prévio. O diretor executivo da escola, João Drumond, falou sobre a ação, que foi realizada pelo terceiro ano. "Ver o olhar dessas crianças recebendo os presentes é uma das maiores emoções que já senti na vida. Todos os anos passamos pelo mesmo sentimento", comentou.

Maria Mariá, rainha de bateria da Imperatriz e moradora do Alemão, também participou do evento. “Vejo a realidade de muitas pessoas no nosso dia a dia. E tudo isso se transforma quando as famílias mais vulneráveis recebem um carinho como esse. A Imperatriz é mais que escola de samba para a gente”, disse a rainha.

Jaine Georgia, moradora do Alemão, levou o filho Jean Gabriel, de 3 anos. "Na nossa realidade muitos pais não podem comprar um presente para os filhos. Então, é emocionante a nossa escola, que fica no nosso bairro, ajudar e fazer com que essas crianças recebam um presente. Estamos muito felizes", comemorou.