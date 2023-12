Desfile na Estrada Intendente Magalhães reúne dezenas de escolas - Andy Manhães

Desfile na Estrada Intendente Magalhães reúne dezenas de escolas Andy Manhães

Publicado 16/12/2023 09:19 | Atualizado 16/12/2023 09:20

Rio - A Superliga Carnavalesca do Brasil promove, neste sábado (16), a festa de lançamento dos álbuns com os sambas de 2024 das escolas das séries Prata e Bronze, além do Grupo de Avaliação. Com entrada gratuita, o evento, que acontece na quadra da Portela, em Madureira, marca oficialmente a abertura do Carnaval da Intendente Magalhães.



Segundo Pedro Silva, presidente da instituição, o lançamento do álbum com entrada gratuita é mais um grande passo para que as agremiações que postulam uma vaga na Sapucaí nos próximos anos possam estar cada vez mais conectadas com o grande público.

>>> Confira as capas dos álbuns



"Estamos buscando sempre inovações, parcerias e novos modelos para engrandecer o espetáculo. Será um evento de sambista para sambista, valorizando as escolas de samba da Intendente Magalhães em um grande e tradicional palco do carnaval brasileiro, a quadra da centenária Portela", diz o gestor, que assumiu a adinistração da Superliga este ano.



Durante o evento, o público vai conhecer a marca oficial do Carnaval 2024, além dos sambas-enredo. Homenagens a personalidades e shows com os grupos Samba-enredo de Raiz, Coisa Séria, Balacobaco e Bokaloka dão o tom para a festa, que contará, ainda, um grande encontro de bandeiras.



Representando as agremiações das séries Prata e Bronze, Renascer de Jacarepaguá e Imperadores Rubro-Negros, melhores colocadas em 2023, se apresentam. "Estamos buscando sempre inovações, parcerias e novos modelos para engrandecer o espetáculo. Será um evento de sambista para sambista, valorizando as escolas de samba da Intendente Magalhães em um grande e tradicional palco do carnaval brasileiro, a quadra da centenária Portela", diz o gestor, que assumiu a adinistração da Superliga este ano.Durante o evento, o público vai conhecer a marca oficial do Carnaval 2024, além dos sambas-enredo. Homenagens a personalidades e shows com os grupos Samba-enredo de Raiz, Coisa Séria, Balacobaco e Bokaloka dão o tom para a festa, que contará, ainda, um grande encontro de bandeiras.Representando as agremiações das séries Prata e Bronze, Renascer de Jacarepaguá e Imperadores Rubro-Negros, melhores colocadas em 2023, se apresentam.

Vale ressaltar que todos os hinos já estão disponíveis nas plataformas digitais.



Os portões abrem às 18h. A Portela fica na Rua Clara Nunes 81, em Madureira.