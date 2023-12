Brunna Gonçalves aposta em look superdecotado para evento da Beija-Flor de Nilópolis

Rio - Brunna Gonçalves, de 31 anos, escolheu um look azul e branco, curtinho e superdecotado para participar do ensaio realizado na quadra da Beija-flor, em Nilópolis, Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (14). A dançarina, que é casada com a cantora Ludmilla, mostrou ainda que tem samba no pé para executar seu papel de destaque de chão da agremiação no Carnaval 2024.

O anúncio de que Brunna participaria do próximo desfile da Beija-Flor ocorreu em outubro deste ano. A informação foi divulgada pela própria dançarina, através de suas redes sociais, "Agora é oficial! Sou a nova destaque de chão da minha amada Beija-Flor. Feliz demais! E que venha o Carnaval", contou ela, emocionada, na ocasião.

Em 2024, a Azul e Branco levará para Sapucaí o enredo Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila, que visa homenagear a cidade de Maceió por intermédio da figura de Rás Gonguila, um filho de escravizados que dizia ser descendente da realeza etíope. A escola será a segunda a desfilar pela Avenida, no domingo, dia 11 de fevereiro.

Relatar erro