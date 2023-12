Sheron Menezzes vai ao ensaio da Portela - Reprodução do Instagram

Sheron Menezzes vai ao ensaio da PortelaReprodução do Instagram

Publicado 14/12/2023 10:41

Rio - Sheron Menezzes, de 40 anos, marcou presença na quadra da Portela, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. Com um look azul, a atriz, que deu vida à Sol em "Vai na Fé", da TV Globo, mostrou muita simpatia e deu um show de samba no pé no local. Na ocasião, ela ainda posou ao lado da rainha de bateria Bianca Monteiro. O clique foi compartilhado no perfil da agremiação, no Instagram.

Bateu saudade! Olha quem apareceu no ensaio de hoje: Sheron Menezzes. A atriz caiu no samba com nossa rainha Bianca Monteiro", diz a legenda. A artista, então, comentou: "Noite deliciosa". Além de Bianca, Sheron também surgiu em uma foto ao lado de Shayene Cesário e Jeronymo Patrocinio, um dos principais mestres-salas da agremiação.

Para quem não lembra, a atriz já foi rainha de bateria da Azul e Branco em 2011 e 2012 e participou de outros desfiles da escola mesmo depois de deixar o cargo. Em 2024, a Portela apresentará na Sapucaí o enredo "Um Defeito de Cor", desenvolvido pelos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.