Deolane Bezerra participa do ensaio de rua da Grande Rio em Duque de CaxiasReprodução Internet

Publicado 11/12/2023 09:25

Rio - Deolane Bezerra, de 36 anos, participou do ensaio de rua da Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo. A viúva de MC Kevin apostou em um top bem decotado e um shortinho para mostrar seu samba no pé. Nos Stories, do Instagram, ainda postou um vídeo em que aparece sambando e escreveu: "Vai melhorar".

A Grande Rio postou em seu perfil algumas fotos de Deolane e enalteceu a musa. "Hoje, recebemos no ensaio de rua a nossa musa Deolane Bezerra! À frente da nossa escola, ela recebeu o carinho fervoroso da aldeia caxiense. Nossa comunidade te abraça e agradece, musa! Vamos juntos, com muita garra, rugir ainda mais forte nesse Carnaval de 2024", diz a mensagem.

Em 2024, a escola de Duque de Caxias vai apresentar o enredo "Nosso Destino É Ser Onça", de Derê, Marcelinho Júnior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Tony Vietinã e Eduardo Queiroz.