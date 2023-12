Lexa participa do ensaio de rua da Unidos da Tijuca - Reprodução do Instagram

Publicado 08/12/2023 11:28 | Atualizado 08/12/2023 11:31

Rio - Lexa, de 28 anos, marcou presença no ensaio de rua da Unidos da Tijuca, na noite desta quinta-feira. Com um macacão coladinho nas cores da agremiação, a cantora deu um show de beleza e boa forma no local. Rainha de bateria da escola, ela também mostrou muita simpatia e samba no pé.

Um vídeo do ensaio foi compartilhado pela Sapequinha no Instagram. "Te amo, Unidos da Tijuca. Nosso primeiro ensaio de rua foi lindo", escreveu Lexa na legenda. "Minha rainha Léa! Mulher maravilhosa", elogiou Ricardo Viana, affair da artista.

Em 2024, a azul e amarelo será a quinta escola a desfilar, no domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro, e levará para a Sapucaí o enredo "O Conto de Fados", desenvolvido pelo carnavalesco Alexandre Louzada.