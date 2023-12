Betina Polaroid (esq.) e Miranda Lebrão (dir.) posam com o carnavalesco João Vitor Araújo - Divulgação / Beija-Flor

Betina Polaroid (esq.) e Miranda Lebrão (dir.) posam com o carnavalesco João Vitor AraújoDivulgação / Beija-Flor

Rio - A Beija-Flor anunciou dois novos convidados para o desfile de 2024. Betina Polaroid e Miranda Lebrão, finalistas do reality show "Drag Race Brasil", visitaram o barracão, na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio, e conheceram detalhes dos preparativos.

As amigas, que homenagearam a escola durante o programa, tiraram as medidas das fantasias e conheceram o local onde irão desfilar, além de conferirem detalhes do enredo.

"Emocionante! Fiquei arrepiada e chorei ao ver o desenho da fantasia. Estou realizando um sonho de infância", disse Betina, que costumava assistir aos desfiles da Beija-Flor com sua família quando criança.

Miranda, que no programa usou uma fantasia inspirada na icônica alegoria do "Cristo Mendigo", do enredo “Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia”, de 1989, também expressou toda sua emoção. "Que convite mais especial! Poder participar da maior festa do mundo com a Beija é uma honra. Ainda mais nesse ano em que celebramos mais uma realeza do Brasil! Meu coração tá do tamanho da Sapucaí", comemorou ela, que fará sua estreia na Avenida.

O carnavalesco João Vitor Araújo destacou a importância da dupla: "Após a homenagem que fizeram, a Beija-Flor não poderia deixar de convidar essas duas beldades para o nosso próximo desfile. Elas são Beija-Flor de coração, e será incrível tê-las conosco". A visita aconteceu no último dia 28.

Com o enredo "Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", a agremiação da Baixada será a 2ª a desfilar no Grupo Especial no domingo, 11 de fevereiro.