Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Renan Oliveira e Laís Lucia Ramos - Nelson Malfacini / Divulgação

Publicado 05/12/2023 12:57

Rio - Com uma missa de ação de graças na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Tijuca, Zona Norte do Rio, o Império da Tijuca vai celebrar seus 83 anos de fundação, nesta sexta (8). A entrada é gratuita e o evento começa às 19h30.

Mas no sábado (9) a festa continua. A última edição do ano da Feijoada Imperial será realizada no Tijuca Tênis Clube, às 13h. O evento terá atrações como Beleleu, Dhema e Grupo Prefácio, além do show da escola. Os ingressos variam, com valor mínimo de R$ 30, e podem ser comprados aqui

Também no sábado, a partir das 16h, a agremiação realizará o mini desfile no Esquenta do Carnaval da Série do Ouro na Cidade do Samba, na Gamboa, Centro do Rio, com tickets já à venda . O primeiro lote custa R$ 15.

Em 2024, o Império da Tijuca desfilará em 9 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, com o enredo sobre Lia de Itamaracá, do carnavalesco Junior Pernambucano. A agremiação busca uma vaga no Grupo Especial.

O Império da Tijuca foi fundado em 8 de dezembro de 1940, no Morro da Formiga, na Tijuca, no dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da escola e que, no culto africano, é representado pelo orixá feminino Oxum, enredo do Carnaval 2015.