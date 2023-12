Sabrina Sato, Erika Januza e mais famosas caem no samba no segundo dia de mini desfiles

Rio - Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, aconteceu, neste sábado (2), o segundo dia de mini desfiles, na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio. Com muito brilho, plumas e ritmo no pé, famosas como Sabrina Sato, Erika Januza, Gabi Martins, Andrea Andrade e Alice Alves se jogaram na avenida.

Representando a Vila Isabel, Sabrina Sato surpreendeu a todos ao chegar em cima de um carro. Com muitas plumas vermelhas, a rainha de bateria esbanjou simpatia ao cumprimentar o público. Ainda pela escola de samba, as musas Gabi Martins e Andrea Andrade também quebraram tudo.



Com o enredo "Arroboboi, Dangbé", que fala sobre a energia do culto ao vodum serpente, a Viradouro levou para a Cidade do Samba Erika Januza em um look de cobra. A rainha de bateria mostrou que tem samba no pé e brilhou na avenida.

Para representar a Portela, Alice Alves não economizou no brilho. A musa usou um look, avaliado em mais de R$ 10 mil, com cerca de 15 mil cristais Swarovski, além de muitas pérolas e conchas.

“Não gosto de repetir os looks mas também não me importo se tiver que usar. Existem figurinos tão lindos e confortáveis que não merecem ser usados uma única vez. Tenho um acervo enorme e não me desfaço deles. Guardo com carinho todos!”, contou Alice Alves, que chegou a ser considerado pelos foliões uma das beldades mais bem vestidas do carnaval 2023.

