Regina Casé marcará presença no desfile da Grande Rio no ano que vem - Globo/João Miguel Júnior

Publicado 06/12/2023 10:15

Rio - Regina Casé, de 69 anos, aceitou o convite da Grande Rio e vai participar do desfile da agremiação no Carnaval do ano que vem. A atriz e apresentadora estará no setor que celebra a presença de onças nas festas e artes populares brasileiras. Sua fantasia fará referência à peça "Recital da Onça", encenada por ela. As informações foram divulgadas, nesta terça-feira, no perfil do Instagram da escola de Duque de Caxias.

"Hoje nossos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, nosso Presidente de Honra Jayder Soares e nossa vice-presidente Tatiane Oliveira receberam o Alberto Mussa, autor do livro "Meu Destino é Ser Onça" e a atriz Regina Casé, que fará parte do nosso desfile. Ela virá no setor que celebra a presença de onças nas festas e artes populares brasileiras, como o Carnaval", diz o comunicado.



"Nessa parte do desfile, veremos elementos como a disputa entre a Onça Preta e Onça Pintada do Festival Internacional de Tribos do Alto Solimões, na Amazônia, as máscaras de Cazumbás e Cavalhadas e os delírios tropicalistas de Fernando Pinto. Para quem está curioso, mais uma dica: a fantasia de Regina também faz referência à peça "Recital da Onça" encenada por ela e evoca a memória de desfiles marcantes que tiveram a fera como símbolo. Ela não poderia ficar de fora, não é?", conclui.

Campeã em 2022, Grande Rio apresentará na Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. Além de Regina, outro famoso que vai marcar presença no desfile da vermelho, branca e verde é Xamã. O rapper será um dos destaques da escola e representará o Pajé do Mel, homem que ajuda a repovoar a Terra após o fim da primeira humanidade.