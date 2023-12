Fabíola de Andrade comenta críticas sobre seu samba - Reprodução do Instagram

Publicado 06/12/2023 11:14

Rio - Nova Rainha de Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fabíola de Andrade se manifestou, através do Instagram, nesta terça-feira, sobre as críticas que recebeu em relação ao seu samba no pé. Em um longo texto, a beldade assumiu que 'seu corpo não sabe o compasso', disse que vai se dedicar para fazer bonito na Sapucaí em 2024 e declarou seu amor pela escola da Zona Oeste do Rio.

"É com muita emoção que me coloco diante de vocês, membros apaixonados desta escola, para expressar a gratidão que carrego em meu coração. Confesso, meu corpo ainda não sabe o compasso do samba, meus pés parecem desafinar nesse ritmo contagiante. A angústia inicial tomou conta de mim, mas a chama de dedicação e amor pela Mocidade acendeu dentro do meu peito", iniciou.



"Cada ensaio, cada passo dado é um desafio vencido. Aprendi com cada batida do tambor, com cada sorriso encorajador dos mestres, com cada gesto de apoio dos integrantes desta comunidade apaixonada. Com paciência e determinação, busco honrar o legado dessa escola tão grandiosa, que me acolheu com tanto carinho. É uma jornada de superação, de transformação pessoal e de entrega. Vocês acreditaram em mim, me estenderam as mãos e me fizeram acreditar que a verdadeira essência do samba está na entrega e na paixão", continuou.



"É um orgulho imenso carregar o pavilhão da Mocidade. Agradeço a todos vocês por acreditarem em mim, por me ensinarem o verdadeiro sentido de pertencer a algo tão grandioso. Juntos, somos a força pulsante dessa agremiação, e é uma honra imensa fazer parte desse legado de glórias e superações. Com todo meu amor, gratidão e o coração repleto de samba, eu agradeço por me fazerem parte disso", finalizou.

Fabíola recebeu o apoio de seus admiradores e da verde e branco através dos comentários. "Que orgulho, Rainha", disse o perfil da Mocidade. "Sua beleza vai além do que vemos… Você é linda por fora e por dentro! Isso é mais que valioso! Sua energia nos contagia com muita humildade e amor… Vamos juntos, Rainha", afirmou Paulo Pinna, coreógrafo da comissão de frente da agremiação. "Soube chegar, na humildade já conquistou não só o meu coração independente, acredito que a maioria dos independentes também, seu esforço e sua dedicação é visível! Estamos felizes e sinta se acolhida por todos nós! Voa alto rainha, seja feliz", desejou um fã.

Preparação

Em sua rede social, Fabíola mostrou aos seguidores as aulas de samba que fez com George Louzada, coreógrafo das passistas, nesta segunda e terça-feira. A beldade foi confirmada à frente da bateria 'Não Existe Mais Quente', comandada por mestre Dudu, no último dia 28. Ela ocupará o cargo de Giovana Angélica, que reinou durante três anos.

"Fabíola de Andrade é minha nova rainha para 2024. A Não Existe Mais Quente terá a sua frente uma Independente que já conhece bem os caminhos de Padre Miguel. Fabíola foi minha musa no Carnaval em 2016 e por diversas vezes já esteve ao nosso lado. Bem-vinda, Fabíola de Andrade, aqui é sua casa e tenho certeza que seremos muito felizes juntos nessa caminhada", dizia a postagem.



A beldade comemorou o cargo na escola através dos comentários. "Estou de volta, muito feliz. Bora que 2024 é tudo nosso", afirmou ela, que é mulher do bicheiro Rogério de Andrade, patrono da Mocidade e sobrinho do contraventor Castor de Andrade (1926-1997).



O enredo da Mocidade é sobre o caju. A Verde e Branco da Zona Oeste será a primeira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por FABÍOLA DE ANDRADE (@afabioladeandrade)