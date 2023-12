Camiseta é obra do artista gráfico Luiz de França, o Zod - Divulgação

Camiseta é obra do artista gráfico Luiz de França, o ZodDivulgação

Publicado 06/12/2023 14:21

Rio - O bloco de carnaval Mistura de Santa, em Santa Tereza, vai apresentar o samba e lançar a camiseta que será usada em 2024 no próximo sábado (9), às 19h, no espaço Solar do Mirante.

A blusa preparada para o próximo carnaval foi criada pelo artista gráfico Luiz de França, o Zod. A arte tem um rosto envolvido por frases de sambas antigos, que simulam fios de cabelos. São lembrados 'Lampião, na homenagem ao cordel', 'Rita Lee e a Tropicália', 'A diversidade' e também a frase que marcou o primeiro samba da agremiação "Ser o que quiser e respeitar o que vier".

O enredo de 2024, quando o bloco completa dez anos de vida, segue a mesma temática: 'Mistura é 10'.

O Solar do Mirante fica na rua Leopoldo Fróes, número 163, esquina com a Rua Aprazível, em Santa Teresa, onde o bloco faz a dispersão no pré-carnaval.