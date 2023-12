Viviane Araújo participa do ensaio de rua do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo participou do ensaio de rua do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. A rainha de bateria escolheu um modelito vermelho que deixou suas curvas em evidência para a ocasião.

Ela fez bonito no ensaio e se divertiu ao lado dos outros integrantes da escola. Vivi também contou com o apoio do marido, Guilherme Militão, com quem tem um filho, Joaquim, de 1 ano.

As musas Mc Rebecca, Bianca Salgueiro, Ana Flavia e Sabrina Ginga também participaram, assim como a rainha e o rei dos passistas, Patricia Miranda e Danilo Vieira. A atriz Carla Cristina, da novela "Vai na Fé", foi outra que marcou presença.

O Salgueiro será a terceira escola a entrar na Avenida, no domingo, 11 de fevereiro, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. A agremiação da Tijuca vai apresentar o enredo “Hutukara”, do carnavalesco Edson Pereira.

