Ex-BBB Gyselle Soares chora ao receber título de Imperatriz da Camisa Verde e Branco, em São Paulo

Rio - Gyselle Soares, ex-participante do "Big Brother Brasil" de 2008, não conteve a emoção ao ser coroada Imperatriz da escola de samba Camisa Verde e Branco, neste domingo, em São Paulo. O cargo foi criado especialmente para contemplar a ex-BBB, que integrará o desfile da agremiação no Carnaval 2024.

Durante a coroação, a atriz, que será o principal destaque no carro abre-alas, usou um vestido curto, repleto de pedrarias verdes e ainda contou com o apoio do namorado, o cantor sertanejo Thiago Servo, com quem aproveitou para trocar alguns beijos.

Em 2024, a Camisa Verde e Branca levará ao Sambódromo do Anhembi o enredo "Adenla - O Imperador na Terra do Rei", responsável por contar a história do jogador de futebol Adriano, conhecido como Imperador. A escola de samba será a primeira a desfilar, na sexta-feira, dia 09 de fevereiro.

