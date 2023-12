Xamã e Regina Casé participam de ensaio da Grande Rio - Wagner Rodrigues / Reprodução do Instagram da Grande Rio

Publicado 13/12/2023 09:43 | Atualizado 13/12/2023 09:46

Rio - Xamã e Regina Casé participaram do ensaio da Grande Rio, na noite desta terça-feira, na quadra da agremiação, em Duque de Caxias. Em cliques publicados no perfil da escola, os artistas aparecem se divertindo bastante.

"Visitas ilustres na quadra! Obrigada pela presença! A aldeia Grande Rio está cada dia mais linda", diz a legenda. Campeã em 2022, a Grande Rio apresentará na Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.

No desfile, Regina estará no setor que celebra a presença de onças nas festas e artes populares brasileiras. Sua fantasia fará referência à peça "Recital da Onça", encenada por ela. Já Xamã será um dos destaques da escola e representará o Pajé do Mel, homem que ajuda a repovoar a Terra após o fim da primeira humanidade.