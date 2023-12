Da esquerda para a direita, Mariana Blanc é a primeira e Isabel Blanc, a quarta - Divulgação / Paraíso do Tuiuti

Publicado 13/12/2023 13:11

Rio – As filhas do compositor Aldir Blanc (1946-2020), Mariana e Isabel, confirmaram presença no desfile do Paraíso do Tuiuti no Carnaval 2024, em visita ao barracão da escola nesta terça-feira (12), na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio. Elas vão ser destaques em uma das alegorias.

O enredo foi inspirado na canção "O mestre-sala dos mares", composta por Aldir Blanc e João Bosco, e eternizada por Elis Regina (1945-1982). A música fala de João Cândido, o Almirante Negro, que liderou a Revolta da Chibata, movimento realizado em 1910 no Rio de Janeiro contra os castigos físicos impostos pela Marinha aos marinheiros.

“Ficamos muito felizes com o convite do Tuiuti e saber que nosso pai inspirou a criação desse enredo é uma honra para nós. A escola vai prestar uma linda homenagem a um herói do Brasil”, afirmou Isabel.

Com enredo desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, a escola será a quinta a desfilar na segunda-feira de Carnaval, em 12 de fevereiro.