Jurados ficam espalhados em três diferentes pontos da pistaDivulgação

Publicado 14/12/2023 15:23

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) divulgou, nesta quarta-feira (13), a relação dos jurados para os desfiles do Grupo Especial de 2024. Em um total de 36 avaliadores, há duas novidades: Cyro Delvizio entra na categoria Samba-enredo, enquanto Júlia Félix julgará Harmonia.

Assim como em 2023, os jurados serão divididos em quatro módulos e ficarão espalhados em três diferentes pontos da pista, que serão sorteados no dia 31 de janeiro. Eles atribuirão notas de 9 a 10 para nove quesitos: Samba-enredo, Bateria, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de frente, Mestre-sala e Porta-bandeira.

Durante os dias de desfiles, os profissionais ficam hospedados em um hotel do Centro do Rio, saindo diretamente de lá para o Sambódromo. Além disso, no mês de janeiro, a coordenação de jurados, sob a liderança de Júlio Guimarães, realiza encontros de capacitação com os selecionados.

Confira a relação de jurados para o Grupo Especial 2024

Evolução



Gerson Martins



Lucila de Beaurepaire



Mateus Dutra



Verônica Torres





Bateria



Ary Cohen



Mila Schiavo



Philipe Galdino



Rafael Castro





Harmonia



Bruno Marques



Rodrigo Lima



Jardel Maia



Júlia Félix





Comissão de frente



Rafael Riveiro Ribeiro



Raffael Araújo



Raphael David



Paola Novaes





Fantasia



Paulo Paradela



Regina Oliva



Sérgio Henrique



Wagner Louza





Samba-enredo



Alfredo Del-Penho



Alice Serrano



Alessandro Ventura



Cyro Delvizio





Enredo



Arthur Gomes



Johny Soares



Carolina Vieira



Marcelo Filgueira





Alegorias e adereços



Madson Oliveira



Fernando Lima



Soter Bentes



Walber Freitas





Mestre-sala e porta-bandeira



Fernando Bersot



Mônica Barbosa



Paulo Rodrigues



João Wlamir