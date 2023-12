Viviane Araújo desce do salto e samba descalça em ensaio do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo, de 48 anos, marcou presença no último ensaio de rua do Salgueiro do ano, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira. A rainha de bateria exibiu o corpo escultural ao usar um vestido vazado e com franjas brilhantes, que deixava o biquíni vermelho por baixo à mostra.

Como sempre, a atriz também se esbaldou e mostrou muito samba no pé. Em um momento, ela chegou a tirar o sapato para ficar mais à vontade.

A musa Mc Rebecca também participou do ensaio da agremiação. Para a ocasião, ela apostou em um look dourado bem revelador, que deixava em evidência seu corpo em forma. Bianca Salgueiro, Ana Flavia, Fernanda Coutinho, Sabrina Ginga, o mestre-sala, Sidclei Santos, e a porta-bandeira, Marcella Alves também arrasaram nas ruas da Zona Norte.

O Salgueiro será a terceira escola a entrar na Avenida, no domingo, 11 de fevereiro, primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. A agremiação da Tijuca vai apresentar o enredo "Hutukara", do carnavalesco Edson Pereira.

