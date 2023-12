Torcedores da Porto da Pedra poderão adquirir camisas e outros produtos em loja - Divulgação

Publicado 16/12/2023 09:47

A Unidos do Porto da Pedra, que em 2024 vai abrir os desfiles do Grupo Especial, inaugurou, nesta sexta-feira (15), uma loja no segundo andar do Shopping Pátio Alcântara, em São Gonçalo.

Pela primeira vez em sua história, a agremiação passa a ter um espaço fora de sua quadra para venda de produtos oficiais, como camisas e bonés. Os itens custa a partir de R$ 14,90.

A festa de abertura contou com show dos segmentos e a presença do mascote da escola, o Tigrão. O Pátio Alcântara fica na Praça R. Carlos Gianelli, em Alcântara.

Tendência

Outras agremiações também já possuem lojas oficiais. A última a inaugurar havia sido a Unidos do Viradouro, que agora vende seus produtos no recém-inaugurado Mercado Municipal de Niterói. A Estação Primeira de Mangueira conta um espaço no Nova América, em Del Castilho, enquanto Portela e Império Serrano vendem seus produtos no Madureira Shopping.