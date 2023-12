Jornalista Ernesto Xavier e o carnavalesco Jack Vasconcelos - Divulgação

Publicado 15/12/2023 11:37

Rio - O jornalista Ernesto Xavier foi escalado para interpretar João Cândido, o líder da Revolta da Chibata, durante a passagem do Paraíso do Tuiuti pela Sapucaí, no Carnaval 2024. O repórter das manhãs da TV Globo e neto da grande atriz Chica Xavier esteve no barracão do Tuiuti, na Cidade do Samba, para conferir de perto os preparativos da escola, e se emocionou com o que viu.