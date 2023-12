Daniel Zarmano - Divulgação

Publicado 17/12/2023 11:27

Rio - O estilista Daniel Zarmano, conhecido por vestir celebridades e destaques do Carnaval, desfilará em 2024 como muso da escola de samba Império da Tijuca, da Série Ouro.

A relação de Daniel com a agremiação é antiga. Ele já desenvolveu diversas fantasias e foi o responsável pelo figurino da vencedora do concurso "Musa da Comunidade Imperial"."Sou apaixonado pelo que faço. Atualmente, gerencio meu ateliê, atendendo a uma vasta clientela no mundo do Carnaval. Contudo, meu coração de folião e sambista continua pulsando forte. Ao receber o convite para ser muso da Império da Tijuca, aceitei de imediato. Tenho um carinho imenso pelo presidente Tê e por todos no Morro da Formiga. Será um 'casamento' de muito sucesso", revelou Zarmano, entusiasmado.O Império da Tijuca, que exaltará Lia de Itamaracá no enredo, será a segunda agremiação a desfilar na sexta-feira de Carnaval.