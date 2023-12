Diego Carbonell vai comandar diretoria de sustentabilidade do Império Serrano - Divulgação

Publicado 17/12/2023 10:49

Rio - A escola de samba Império Serrano, da Série Ouro, anunciou a criação de uma diretoria de sustentabilidade. O setor será comandado por Diego Carbonell, que já cuida da mesma área na Superliga Carnavalesca do Brasil, entidade que organiza os desfiles das Séries Prata e Bronze.

O projeto tem como objetivo realizar uma transformação não só nos desfiles, mas também em espaços como a quadra de ensaios, barracão e na própria comunidade da Serrinha, através da conscientização e mobilização quanto às temáticas ambientais, sociais e de governança.

"Recebi com enorme felicidade o convite do presidente Flávio França para assumir essa diretoria que já surge histórica, por ser a primeira em uma escola de samba. Acredito muito no potencial que o carnaval, em especial o Império Serrano, tem para impulsionar e promover um avanço positivo nas pautas de sustentabilidade, não só no Brasil como no mundo, devido a visibilidade que o carnaval possui. Com o apoio de todos os componentes e da comunidade, tenho certeza que faremos do Império Serrano referência em boas práticas sustentáveis", comemorou Carbonell.

O diretor já iniciou o planejamento das primeiras ações que devem acontecer ainda para o Carnaval de 2024 e, também, a elaboração de uma meta para 2025, ano em que o Brasil será sede da COP30 (Conferência das Partes), evento que reúne lideranças do mundo inteiro para debater, principalmente, questões relacionadas ao clima.

Dentre as ações que serão implementadas estão a troca de copos plásticos por biodegradáveis, instalação de lixeiras de coleta seletiva, utilização de energia limpa e criação de um ecoponto na Serrinha.