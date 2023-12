Viviane Araújo participa de ensaio do Salgueiro - Anderson Borde / Divulgação

Publicado 21/12/2023 08:57

Rio - Viviane Araújo, de 48 anos, marcou presença no ensaio do Salgueiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta quarta-feira. A atriz apostou em um vestido dourado decotado e atraiu vários olhares devido sua beleza e boa forma. A mulher de Guilherme Militão também deu um show de samba no pé à frente da bateria Furiosa e tocou tamborim.

Além de Vivi, a musa Ana Flávia e os integrantes de todas as alas da escola, incluindo os passistas e o casal de mestre-sala e porta-bandeira ,também participaram do ensaio, que aconteceu na quadra Raízes. O próximo encontro da comunidade Salgueirense será na quinta-feira, dia 4/01, na Rua Maxwell.



Em 2024, o Acadêmicos do Salgueiro vai levar para a Avenida a história e a luta do povo Yanomami com o enredo "Hutukara", de autoria do carnavalesco Edson Pereira. A Academia do Samba faz um alerta em defesa da Amazônia e em particular dos Yanomami, que sofrem efeitos da ação de garimpeiros na sua região.