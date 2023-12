Tati Minerato exibe corpão em ensaio de Natal com lingerie - May Rabello / Palmer Assessoria de Comunicação

Publicado 21/12/2023 20:50 | Atualizado 21/12/2023 20:51

Rio - Tati Minerato, de 35 anos, exibiu as curvas ao posar apenas de lingerie para um ensaio fotográfico de Natal, nesta quinta-feira. Vestida de "Mamãe Noel", a rainha de bateria da Porto da Pedra apostou em um body vermelho, repleto de recortes e transparência, junto à uma sandália de salto com brilhos.

Nos bastidores do ensaio, a loira aproveitou para revelar seu amor pelas peças íntimas. "Eu amo lingerie e sempre tento casá-la com a minha roupa principal. Eu acho que toda mulher independente da idade, da forma física precisa se sentir bem, linda, poderosa, gostosa, estando numa relação amorosa ou não. Eu gosto de me arrumar para mim mesma", contou a beldade que, atualmente, está solteira.



Para as festas de Ano Novo, Tati admitiu que sempre estreia uma lingerie nova, a fim de atrair sorte. "Eu sempre entro o ano com uma lingerie nova. Ainda não decidi, mas estou pensando em usar uma cor de rosa para atrair o amor. Depois do Carnaval já posso pensar nisso com mais calma, agora não tenho tempo nem para respirar", divertiu-se a rainha da escola de samba de São Gonçalo.