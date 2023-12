Rainhas e musas do Carnaval compartilham registros de decoração para Natal

Rio - Com a chegada do Natal, rainhas de bateria e musas do Carnaval carioca de 2024 prepararam uma decoração pra lá de especial. Nomes como Tati Minerato, rainha de bateria da Porto da Pedra, Paula Bergamin, a vovó musa da Vila Isabel, Thalita Zampirolli e Elis de Sá, rainha e musa Unidos de Padre Miguel; Juliana Souza, rainha de bateria da União da Ilha e Nathalia Hino, rainha de bateria da Estácio de Sá, compartilharam os detalhes da ornamentação de suas casas e refletiram sobre a relação com a data comemorativa.

Tati Minerato

Rainha de Bateria da Porto da Pedra, a beldade que mora em São Paulo tem se desdobrado para cumprir sua agenda carnavalesca com a escola de samba de São Gonçalo, no Rio.

Mesmo com uma agenda feita à base de ponte área, a beldade também já entrou no clima do Natal. Para decorar seu lar, a rainha de bateria da "Ritmo Feroz" optou por uma árvore tradicional, na cor verde, com bolas vermelhas de diferentes tamanhos e com laços.

É ao lado da mãe que a bela passará o Natal no Guarujá, litoral de São Paulo: "Esta é uma data muito especial para mim, gosto de estar ao lado da minha família, das pessoas que eu amo. Momento de ressignificação, gratidão e também uma ótima oportunidade para olhar para o próximo com mais amor e compaixão. O ideal mesmo é que tenhamos este sentimento de amor ao próximo 365 dias, com certeza teríamos um mundo melhor", disse Tati.

Paula Bergamin

Paula é conhecida como "Vovó Musa" da Vila Isabel e por levantar a bandeira contra o etarismo. Começou a fazer aula de samba com 52 anos de idade e se jogou no Carnaval, completando em 2024 dez anos de entrega e amor ao samba.

Sendo paisagista, a musa montou sua própria árvore com Pinheiro natural. Escolheu a cor azul, pois, é a cor da sua escola de coração, a Vila Isabel.

A musa também reaproveitou materiais usados em suas fantasias para decorar as bolas de natal.

Paula vai passar a noite de Natal em casa, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na companhia dos filhos, netos, prima e o namorado.

A "Vovó Musa" é assumidamente uma vó coruja e para deixar a noite de Natal ainda mais inesquecível, ela contratou um Papai Noel para entregar os presentes para os seus netos. "O Natal é a festa que eu mais amo por ser um momento mágico de união da família celebrando o nascimento de Jesus. Também é aniversário da minha filha primogênita, então tem um significado ainda mais forte", explicou a paisagista.

Thalita Zampirolli

Empresária, atriz e rainha de bateria da Unidos da Padre Miguel pelo segundo ano consecutivo, Thalita estreou na Sapucaí causando com uma fantasia de 50 mil dólares e, para 2024, pretende causar ainda mais.

O glamour, o luxo se estende durante os 365 dias da rainha. Prova disso é sua árvore de Natal nevada com mais de três metros de altura, com vários ursos brancos de pelúcia, enfeites, laços dourados e caixas das maiores grifes internacionais como Louis Vuitton, Chanel e Dior.

Em sua mansão em Boston nos Estados Unidos, ao lado da irmã e de alguns amigos íntimos é que a beldade vai comemorar o aniversário do Menino Jesus. "O Natal é uma data inexplicável. Amo a energia deste dia, eu sinto que o amor está mais forte nesta data. Decoro a casa toda, tanto do lado de dentro como do lado de fora. A minha empresa também está assim, com árvore de natal e muito pisca-pisca. Eu posso estar com a minha agenda lotada, sempre me organizo para viver este dia. Em outubro eu já estou pensando na cor da árvore, na decoração interna e externa da minha casa", contou a artista que em janeiro vem para o Brasil cumprir sua agenda carnavalesca.

Elis de Sá

Musa da Unidos de Padre Miguel e conhecida como a "Tina Turner do Carnaval", Elis optou por uma árvore verde, com enfeites dourados, montada pessoalmente pela empresária.

Quando o assunto é família, a beldade não esquece de convidar ninguém e pretende passar o Natal reunida com 19 membros do clã familiar em sua casa de praia, localizada em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Apesar de todos serem adultos, a musa da Unidos de Padre Miguel preparou uma surpresa que remeterá a infância de todos os presentes. "Acho que é um momento de extrema unção, união, amor, de reforçar ainda mais os laços familiares e de amor ao próximo, foi este o maior ensinamento de Jesus na terra. Venho de uma família católica e o Natal sempre foi a festa do menino Jesus, trago essa tradição comigo e faço questão de viver isto a cada Natal, repassar para os meus filhos. Jesus me dá todos os dias mil motivos para agradecer ", disse a musa, que tem um projeto social onde assiste mulheres com câncer durante todo o ano.

Juliana Souza

Rainha de Bateria da União da Ilha do Governador pelo terceiro ano consecutivo, Juliana terá jornada dupla no Carnaval 2024. A convite da presidência da Unidos de Vila Isabel, a bela reforçará o time de musas da Escola de Noel e mesmo com uma agenda carnavalesca para lá de agitada, Juliana entrou no clima do Natal no mês de novembro, quando montou sua imponente árvore de Natal de mais dois metros de altura em sua mansão, localizada na Barra da Tijuca.

A rainha caprichou ao escolher uma árvore nevada, com bolas e enfeites nas cores dourado e vermelho, montada pessoalmente pela filha da rainha, a estudante Giovanna Merhy. "Eu sou louca pelo Natal, é uma data muito esperada por mim. Faço questão de reunir toda a minha família, oramos para agradecer as bênçãos concedidas durante todo decorrer do ano. Gosto de cuidar de todos os detalhes, do estilo da árvore de Natal, da decoração da casa que envolve luz, bichos de pelúcia, almofadas natalinas. Também cuido da ceia, da mesa posta. Celebrar o aniversário do Menino Jesus me revigora, é uma data muita magica, momento de celebrar o amor, a vida, a união, a família", revelou a morena, que neste período ajudou centenas de famílias doando cestas básicas, brinquedos e eletrodomésticos.

Nathalia Hino

Rainha de bateria da Estácio de Sá pelo segundo ano consecutivo, Nathalia está cheia de motivos para comemorar. A bela deu à luz, recentemente, ao seu primogênito, Heitor, fruto do casamento com o empresário Alex Peixoto.

Nathalia passará o Natal em sua mansão, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, junto da família. Para o primeiro Natal com o filho nos braços, a rainha da Estácio de Sá caprichou e escolheu uma árvore nevada luxo de 3 metros de altura, decorada em tons de dourado perolado, fosco e brilhante . A árvore foi toda iluminada com leds e fio de fada nas cores quentes.

"Este é até hoje, sem sombra de dúvidas, o Natal mais feliz da minha vida. Eu amo Natal, sempre decoro, cuido de cada detalhe pessoalmente. Mas este ano é muito especial para todos nós, porque o Heitor chegou. E eu tenho certeza de que mesmo sendo muito pequenininho ele vai sentir a energia mágica que é celebrar o aniversário do Menino Jesus", ponderou.

