Fabíola de Andrade é coroada rainha de bateria da MocidadeThyago Andrade / Agnews

Publicado 22/12/2023 11:41

Rio - Fabíola de Andrade foi coroada rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, na noite desta quinta-feira, na quadra da agremiação na Zona Oeste do Rio. Ela recebeu a faixa e a coroa das mãos de Gabriella Mendes, Rainha do Carnaval 2024. "Que momento, eu só tenho a agradecer. Obrigada, senhor, por tudo", disse a beldade no Instagram.

Para a ocasião, Fabíola apostou em um look brilhoso, que deixava suas curvas em evidência. Ela, que é mulher do bicheiro Rogério de Andrade, patrono da Mocidade e sobrinho do contraventor Castor de Andrade (1926-1997), também esbanjou simpatia, sambou muito e posou para diversas fotos com os integrantes da escola. Quem também participou do evento da verde e branco foi a musa Aline Mineiro.

Fabíola foi confirmada à frente da bateria 'Não Existe Mais Quente', comandada por mestre Dudu, no mês passado. Ela ocupará o cargo de Giovana Angélica, que reinou durante três anos. "Fabíola de Andrade é minha nova rainha para 2024. A Não Existe Mais Quente terá a sua frente uma Independente que já conhece bem os caminhos de Padre Miguel. Fabíola foi minha musa no Carnaval em 2016 e por diversas vezes já esteve ao nosso lado. Bem-vinda, Fabíola de Andrade, aqui é sua casa e tenho certeza que seremos muito felizes juntos nessa caminhada", dizia a postagem.

O enredo da Mocidade é sobre o caju. A escola da Zona Oeste será a primeira a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro.