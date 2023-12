Bloco carnavalesco Tá Pirando, Pirado, Pirou promove roda de samba gratuita em comemoração de aniversário - Divulgação

Bloco carnavalesco Tá Pirando, Pirado, Pirou promove roda de samba gratuita em comemoração de aniversárioDivulgação

Publicado 26/12/2023 15:26

Rio - O bloco Tá Pirando, Pirado, Pirou!, formado por usuários e profissionais da rede pública de saúde mental do Rio, vai comemorar seu aniversário de 19 anos com uma roda de samba nesta quarta-feira (27). O evento, com entrada gratuita, acontece a partir das 14h no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Franco Basaglia, em Botafogo, na Zona Sul.

Em 2024, o bloco vai desfilar na Urca com o tema “Loucas, divinas e maravilhosas: mulheres que mudaram o mundo”. O concurso para a escolha do samba-enredo será realizado no Rio Scenarium no dia 27 de janeiro, das 14h às 18h.

O Tá Pirando, Pirado, Pirou! desfila pelo calendário oficial dos blocos sempre no domingo que antecede o Carnaval. O cortejo sai pela Avenida Pasteur com carro de som, acompanhado de ritmistas da Portela, e conta com o apoio vocal de Nina Wirtti e Mackley Matos. A concentração será às 14h, na altura da Unirio.

O CAPS Franco Basaglia fica na Avenida Venceslau Brás 65, fundos, em Botafogo.