Reunião acerta últimos detalhes para os ensaios técnicos do Rio Carnaval 2024Eduardo Hollanda / Rio Carnaval

Publicado 28/12/2023 20:16 | Atualizado 28/12/2023 21:05

Rio - Dirigentes da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e os diretores de Carnaval das 12 agremiações do Grupo Especial tiveram uma reunião nessa quarta-feira (27), na Cidade do Samba, e acertaram os últimos detalhes para os ensaios técnicos. O evento, que acontece no Sambódromo, começa no dia 7 de janeiro e vai até 4 de fevereiro, uma semana antes dos desfiles oficiais.

Para que nada de errado aconteça, também foram abordadas questões técnicas das apresentações oficiais, que serão simuladas nos ensaios, como tempo de esquenta e novidades de transmissão.

"Os ensaios técnicos já fazem parte do calendário oficial do Rio de Janeiro. Cariocas e turistas sempre ficam ansiosos por esse momento de reencontro com o Carnaval. Nossas escolas de samba já estão prontas para mais esse espetáculo", ressaltou o diretor de Carnaval da Liesa, Elmo José dos Santos.

Todos os ingressos para as arquibancadas especiais e cadeiras individuais dos desfiles de domingo e segunda-feira do Carnaval 2024 estão esgotados. A venda das entradas populares para os setores 12 e 13 será realizada no final de janeiro, através do site oficial Rio Carnaval.

Calendário dos ensaios técnicos

7 de janeiro

Porto da Pedra- 20h30

Mocidade - 22h



14 de janeiro

Portela - 20h30

Unidos da Tijuca - 22h



21 de janeiro

Paraíso do Tuiuti- 20h30

Salgueiro - 22h



28 de janeiro

Grande Rio - 20h30

Mangueira - 22h



3 de fevereiro

Lavagem da Sapucaí - 19h

Beija-Flor - 20h30

Vila Isabel - 22h



4 de fevereiro

Viradouro - 20h30

Imperatriz - 22h