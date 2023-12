Viviane Araújo, rainha de bateria do Salgueiro - Divulgação / Salgueiro

Publicado 27/12/2023 17:12 | Atualizado 27/12/2023 17:53

Rio - O ano está acabando, mas ainda dá tempo de cair no samba. Mangueira, Portela e Salgueiro fazem seus tradicionais Pré-réveillon em suas quadras. A Majestade do Samba promete um sextou (29) especial com Cacique de Ramos, a partir das 21h. A Verde e Rosa e a Academia do Samba vão agitar o sabadão (30), a partir das 22h e 20h30, respectivamente, com várias participações especiais, elenco show e bateria.

O evento na quadra da Portela, Rua Clara Nunes 81, em Madureira, tem ingressos a partir de R$15. O enredo da Tabajara do Samba para o carnaval de 2024 será “Um Defeito de Cor”, de André Rodrigues e Antônio Gonzaga, baseado na obra homônima da autora Ana Maria Gonçalves. A Majestade do Samba terá a porta-bandeira, Squel Jorgea, e o mestre-sala, Marlon Lamar, defendendo seu pavilhão.

A festa no Palácio do Samba, como é conhecida a quadra da Verde e Rosa, na Rua Visconde de Niterói, 1072, na Mangueira, tem ingressos a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos antecipadamente no site da escola.

A agremiação, que ficou em quinto lugar no último carnaval, vai com tudo para buscar mais uma estrela. A Mangueira promete levantar e emocionar a Sapucaí com o enredo sobre a Alcione. Desejo da presidenta Guanayra Firmino a mais de dez anos, o convite foi feito hoje na casa da Marrom, que aceitou o convite pra ter sua vida contada na Verde e Rosa.

A Academia do Samba, na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí, promete levar os sambistas a cair no samba, e os ingressos custam a partir de R$50,00 (venda no local do evento).

Reconhecida em levar enredos que provoquem a reflexão do público para a Marquês de Sapucaí, o Salgueiro pretende fazer ecoar com força a voz dos povos originários na luta por respeito, valorização e preservação da maior riqueza brasileira, a Floresta Amazônica, através do enredo “Hutukara”, que será desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira. O Salgueiro ganou o último carnaval em 2009 e sonha em acabar com o jejum.