Imperatriz LeopoldinenseDivulgação / Nelson Malfacini

Publicado 29/12/2023 14:22

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, campeã de 2023, é uma das atrações principais do Réveillon de Copacabana. Para animar a multidão em grande estilo, a escola promete uma apresentação repleta de sambas-enredo antológicos e clássicos da MPB, prestando homenagens a ícones.

Além das composições que marcaram a trajetória da agremiação, a Imperatriz dedicará parte do espetáculo a artistas como Gilberto Gil, Rita Lee, Maria Rita, Tim Maia, Jorge Ben, além do tradicional bloco Cacique de Ramos. O repertório inclui sucessos como "Reza", do repertório da filha de Elis, "Andar Com Fé", de Gil, "Descobridor dos Sete Mares", eternizado por Tim, e "País Tropical", de Jorge Ben.



Pitty de Menezes, intérprete oficial da agremiação, expressa sua emoção ao cantar pela primeira vez em Copacabana. "Sem dúvidas será um dos momentos mais especiais da minha carreira. Cantar Gil, Tim, Rita Lee, Jorge Ben, Maria Rita e Cacique é muita responsabilidade, mas tenho certeza que será uma linda homenagem. O Brasil é essa mistura que deu certo", diz o cantor.

Mestre Lollo destaca a homenagem à rainha do rock, Rita Lee, com uma mistura ao som de "Baila Comigo". "Rita é um ícone da nossa música. É muito representativa", afirma.



O espetáculo, construído pelos diretores artísticos da escola, Marcinho Dellawegah e Sabrina Sant’Anna, juntamente com o diretor musical Pedro Miguel, está programado para iniciar após a virada do ano.

O mestre-sala Phelipe Lemos não esconde a alegria. "O Rio não poderia ter um encontro melhor para abrir 2024. Estarão três rainhas juntas. A do samba, que é a Imperatriz, a do rock, com a nossa Rita Lee, e a do mar, a nossa Copacabana. É programação para qualquer um se deliciar", brinca.



A noite terminará com o samba-enredo para o Carnaval de 2024. A Imperatriz será a última escola a desfilar no domingo de Carnaval, trazendo o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira.