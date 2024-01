Unidos da Tijuca será a quinta escola a se apresentar em 11 de fevereiro na Marquês de Sapucaí, no Carnaval - Mauro Samagaio / Unidos da Tijuca

Publicado 04/01/2024 14:55

Rio – A Unidos da Tijuca realiza seu primeiro ensaio de rua do ano nesta quinta-feira (4) na Avenida Francisco Bicalho nº 47, no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio. O evento começa às 21h, com concentração desde as 19h.

O treino terá a comissão de frente, os casais de mestre-sala e porta-bandeira e os carros alegóricos, além das presenças da rainha Lexa, da bateria Pura Cadência do Mestre Casagrande de outros segmentos, liderados pelo diretor de Harmonia, Fernando Costa.

A Unidos da Tijuca vai ser a quinta escola a desfilar no domingo de Carnaval, em 11 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. O enredo será “O Conto de Fados”.