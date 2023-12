Fafá, mestre de bateria da Grande Rio - Wagner Rodrigues

Fafá, mestre de bateria da Grande RioWagner Rodrigues

Publicado 31/12/2023 16:06 | Atualizado 31/12/2023 16:08

Rio - Chegamos ao último dia do ano. Podemos dizer que 2023 representou um grande momento para o carnaval do Rio de Janeiro. As escolas de samba apresentaram mais um grande espetáculo na Marquês de Sapucaí. Após uma disputa de alto nível, a Imperatriz Leopoldinense se sagrou campeã do Grupo Especial.

A escola voltou a conquistar o título depois de um jejum de 22 anos, deixando a comunidade de Ramos eufórica e mostrando que ainda é uma potência. Diversas outras agremiações fizeram belos desfiles e podem se orgulhar do trabalho apresentado.

Também marcante foi o novo rebaixamento do Império Serrano, o que muitos consideram injusto até hoje. E o retorno da Porto da Pedra ao grupo de elite, após 11 anos de afastamento.

A bateria das escolas de samba é atração garantida nas festas de Reveillón de todo o Brasil. Muitos mestres e ritmistas passam o dia se preparando para se apresentar em diversos shows , como é o caso de Fafá, mestre de bateria da Grande Rio.

“Minha virada de ano será com a bateria da Grande Rio, mais uma vez. Às vezes, eles são até minha primeira família. A gente vai tocar no Hotel Nacional, entre outros lugares. Pra mim, sempre é uma honra estar ao lado deles. Geralmente uso roupa branca para pedir bastante paz para o meu próximo ano. Um minuto antes da virada, faço uma oração para Nossa Senhora Aparecida, agradecendo por mais um ano de vida, com muita saúde e aprendizado. O momento da virada representa a lembrança de tudo que você fez de bom e também de ruim, para que a gente aprenda com os erros e não os cometa no próximo ano. É um momento de agradecimento por você estar bem, por poder estar trabalhando. E mentalizar tudo aquilo que você quer para o ano que começa”.

Bruna Santos, porta-bandeira da Mocidade RioCarnaval

Bruna Santos, porta-bandeira da Mocidade, já deixou tudo esquematizado para conseguir romper o ano com a família e depois vai se apresentar com a agremiação em uma festa no Clube do Fluminense, nas Laranjeiras. A roupa branca é uma das superstições da sambista.

"Nesse ano, a virada será na minha casa, com toda minha família. Vamos comemorar juntos. E depois da meia-noite, estarei fazendo um show, me apresentando no clube do Fluminense, com a minha Mocidade. Todo ano passo a virada de branco e com acessórios dourados. Pra mim, esse momento representa novas oportunidades, novas chances. Espero que 2024 seja um ano iluminado como foi esse ano que vai acabar”.