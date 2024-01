Escola de Samba Sereno de Campo Grande - Divulgação / Sereno de Campo Grande

Publicado 02/01/2024 15:15

Rio – A escola de samba Sereno de Campo Grande começará o ano de 2024 promovendo o programa 'RJ Para Todos', neste sábado (6), das 9h às 13h, na quadra da agremiação em Campo Grande, Zona Oeste. O objetivo é proporcionar um serviço de emissão de documentos, como identidade, habilitação de trabalho, carteira de trabalho digital e certidão de casamento.

"O Carnaval é muito mais que a folia. É compromisso com nossa comunidade. O Presidente Galego e o Diretor de Carnaval André Baiacu me dão total aval para buscar sempre ações voltadas para nossa comunidade", disse a diretora social do grupo, Marcia Abdalla.

No mesmo dia, a escola fará seu primeiro ensaio para o Carnaval. A concentração será às 19h, na Rua Comandante Rubens Sabá, nº 480, também em Campo Grande. O retorno da escola à Marquês de Sapucaí será em 10 de fevereiro, com o enredo “4 de dezembro”, em homenagem à festa de Santa Bárbara.